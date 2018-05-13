Ушел из жизни актер и режиссер Баадур Цуладзе

На 84-м году жизни умер заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе. Актера знали и любили за его роли в лентах "Приключения Буратино", "Листопад", "Будьте моим мужем".

Об этом печальном событии стало известно от киноведа Вячеслава Шмырова, передает ТАСС.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Учился у Александра Довженко и Михаила Чиаурели. Работал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм", сыграл более 90 ролей и выпустил 10 фильмов.