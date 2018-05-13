Открыто движение по путепроводу через автопроход к Крымскому мосту

В Керчи открыто движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. Новый объект разгрузит сообщение между двумя микрорайонами города, передает ТАСС.

"Движение запущено, — сообщили в пресс-службе крымского Госкомитета по дорожному хозяйству. — Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 километра смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, в нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно".

Ранее сообщалось, что перезапуск рабочего движения на данном объекте обеспечит транспортную связь между центром Керчи и микрорайоном Аршинцево и позволит решить проблему пробок на этом участке. Не забыли и о пешеходах: на путепроводе для них предусмотрен тротуар шириной 2,25 метра.

В Госкомитете по дорожному хозяйству напомнили, что открытие движения по путепроводу связано с предстоящим в ближайшие дни запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту.