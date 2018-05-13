В США признали, что "Ураны" способны изменить расклад сил

В технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила — вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия раньше всех опробовала этот новый вид вооружений, и ее следующие шаги могут иметь значительные последствия для других стран и боевых концепций будущего, пишет обозреватель американского журнала The National Interest Юджин Чоу.

В его статье оцениваются возможности российских роботетехнических комплексов "Уран-6" и "Уран-9", показанных на днях на Параде Победы на Красной площади. По мнению автора статьи, они на шаг оторвались от основных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего.

По заявлению Минобороны РФ, российские роботизированные танки уже проверены и хорошо показали себя "на земле" в Сирии, напоминает РИА Новости. В частности, "Уран-6" принимал участие в разминировании Пальмиры, что позволило сохранить сотни мирных жизней. Остается неясным, принимали ли участие в боевых действиях комплексы "Уран-9", и где именно в Сирии это могло происходить, пишет Чоу. Однако с 2015 года Сирия служила полигоном для испытаний самых современных российских вооружений.

Беспилотные наземные машины, в отличие от воздушных дронов, пока не очень-то проверены в деле, и "Уран-9" — значительный шаг вперед, говорится в статье. Беспилотные танки разрабатывают США, Китай и еще несколько стран, но они пока что только оценивают сферы их потенциального применения и способы преодоления недостатков данной платформы.

Речь идет о возможных помехах на пути радиосигнала, с помощью которого оператор удаленно управляет боевой машиной: здания, рельеф местности и другие физические барьеры могут сильно ограничивать их радиус действия. Также неясно, как такие системы будут действовать в условиях конфликтных зон, где интенсивно применяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — они могут создавать помехи или создавать возможности для перехвата управления дронами.

Роботизированный комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности, "Уран-9" — для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя. Робот обладает внушительной огневой мощью: он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и пулеметом калибра 7,62. "Уран-9" также встраивается в единую систему управления тактического звена и обладает защитой от несанкционированного доступа и средств РЭБ.