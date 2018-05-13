Баадур Цуладзе долго болел

Актер и кинорежиссер, заслуженный артист Грузии Баадур Цуладзе скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал, который в свою очередь ссылается на близких актера.

Баадур Цуладзе родился в Батуми в 1935 году, учился на режиссерском факультете ВГИКа, его наставниками были Александр Довженко и Михаил Чиаурели. Работал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм", сыграл более 90 ролей и выпустил 10 фильмов. Цуладзе запомнился зрителям, в частности, по фильмам "Приключения Буратино", "Листопад" и "Будьте моим мужем".