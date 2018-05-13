Нетаньяху призвал перенести все посольства в Иерусалим

Перенести посольства в Иерусалим призвал различные страны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и привел в пример США.

Это, как считает Нетаньяху, поможет восстановить мир в регионе. Глава правительства, выступая на торжественном приеме в честь открытия американской дипмиссии, подчеркнул, что израильтяне всегда будут благодарны американскому лидеру Дональду Трампу за его признание Иерусалима столицей Израиля, потому что Иерусалим на протяжении тысячелетий был столицей еврейского народа.

Примеру США согласились последовать Гватемала и Парагвай, остальные страны пока держат их в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на центр которого претендует Палестина.

Нетаньяху намекнул, что вскоре посольств в Иерусалиме может прибавиться, передает РИА Новости.