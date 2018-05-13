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13 мая 201819:51

Немецкий бизнес: Берлин должен стать посредником по "Северному потоку-2"

Global Look Press

Правительство Германии должно выполнить роль посредника между Москвой и Киевом в вопросе строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил в интервью германскому агентству DPA исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Эта организация представляет интересы германской экономики в государствах Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, передает ТАСС.

Причина, по его словам, в том, что Германия и ее экономика играют важную роль в реализации проекта. На переговорах Москвы и Киева по газу прежде всего обсуждаются объемы "голубого топлива", которое будет поставляться в Европу через Украину, рассказал Хармс.

По его словам, есть единство во мнениях по поводу того, что украинская транзитная сеть будет нужна и впредь: потребность в импортном газе в Евросоюзе растет, а "Северный поток — 2" еще годы не сможет работать на полную мощность.

"Вопрос только в том, о каком количестве газа, который будет поступать транзитом, смогут договориться обе стороны", — говорит он.

В воскресенье, 13 мая, на Украину отправился министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. В понедельник он посетит Россию. В Киеве и Москве он намерен обсудить прежде всего вопросы реализации "Северного потока — 2". По словам немецкого министра, он считает важным сохранить транзит газа через Украину, несмотря на реализацию проекта "Северный поток — 2".

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту — немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Тем временем посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич рассказал журналистам во время визита в Саратов, что власти РФ и Германии "всячески пытаются искать самые разные пути для развития взаимоотношений между нашими странами на уровне правительств". Для этого, по словам дипломата, предпринимаются в том числе и действия на уровне городов, муниципалитетов и регионов.

Очень многое для развития взаимоотношений России и Германии, по словам посла, делается в Саратове, где "богатство и наследие идей российских немцев... хорошо сохраняется и поддерживается". По его словам, германская сторона "очень это ценит", передает ТАСС.

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