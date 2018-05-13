На Пашиняна надеются как на чудо

В Ереване митинги и уличные акции утихли. Лидер протестов, что шли с середины апреля, 42-летний Никол Пашинян избран в парламенте премьер-министром — главным чиновником страны. Президент Путин отправил поздравительную телеграмму, а позже еще и поздравил Пашиняна по телефону. Встретиться договорились в Сочи 14 мая.

Крестит здание парламента, не выпускает из рук Библию и без устали молится. Судьба страны решается внутри. Оппозиционер Никол Пашинян идет на вторую попытку, рассчитывает занять пост премьер-министра.

Пашинян идет к трибуне, практически абсолютно уверенный в своей победе. Еще накануне он заявил, что вероятность его избрания – 95%.

Речь Никола Пашиняна — фактически программная. Обещает сосредоточиться на развитии высоких технологий, сельском хозяйстве, туризме. Еще один приоритет — борьба с коррупцией.

Динамики такси надрываются — так прохожие, не отрываясь, следят за трансляцией из парламента. На площади Республики еще и прямая трансляция. Зрителей — десятки тысяч, но всем им хочется одного и того же. "В последние годы наша страна превратилась не в ту страну, которую мы хотели видеть. Мы очень надеемся на перемены", — говорят люди.

Фермер Вираб Дермоян и его односельчане не пропустили ни одно митинга за последний месяц. Они живут в Араратской долине. Здесь самые плодородные земли Армении, а фермеры едва сводят концы с концами. Из техники — только остовы старых советских машин вместо забора. Лошади и лопаты. Купить трактор — неподъемная роскошь, тем более в кредит.

В Армении самый высокий уровень безработицы на всем постсоветском пространстве. Почти каждый пятый — нетрудоустроен. Пороги кадровых агентств обивают и вчерашние студенты, и специалисты со стажем.

На Никола Пашиняна надеются как на чудо, не особо задумываясь, что нет у него абсолютно никакого управленческого опыта. Опытный оппозиционер, правда, его партия на минувших выборах в парламент получила всего 7% голосов. Но это было 6 лет назад, сейчас он выбран премьер-министром.

В ликующей толпе далеко не все жители Армении, но армяне по крови. На родину приехали специально, чтобы поддержать протесты. Вот из-за океана агитировать за Пашиняна прилетел всемирно известный армянин Серж Танкян. Лидер рок-группы пел с толпой народные песни.

Население Армении — 3 миллиона человек, основная часть этого народа живет за границей. Численность армян за рубежом — примерно 7 миллионов. Чтобы связи с родиной были крепче, в стране действует целое Министерство по делам диаспоры.

Одна из самых представительных армянских диаспор — конечно, в России. Народы исторически связаны друг с другом. В Ереване 9 мая почетно повязать Георгиевскую ленточку. И как же в такой день без цветов к Вечному огню?! Здесь — почет ветеранам, тем, кто воевал против фашистов плечом к плечу с русскими солдатами.

"Это вековая дружба. Россия и Армения всегда будут вместе, мы многими узлами связаны. Никто не может это разрушить", — уверены жители Армении.

Вот и Пашинян всячески подчеркивает: он — за двустороннее сотрудничество. Новый премьер-министр даже ратует за укрепление связей.

"Я понимаю, что многие могут сказать, что у нас и без того хорошие отношения. Что тут менять к лучшему? Очень много потенциала и в экономическом смысле, и в политическом. Думаю, что отношения между Арменией и Россией будут развиваться очень хорошо", — заявил Пашинян.

Но пока он больше занят внутренними делами. Формирует свой кабинет. В первую очередь сменил силовиков. В правительстве — новый министр обороны, начальники Службы безопасности, полиции. Замначальника полиции Еревана теперь командует всем ведомством. Во время митингов он руководил силами правопорядка в столице.

Пост вице-премьера Пашинян отдает своему пресс-секретарю. Новому главе кабинета министров непросто найти тех, кому можно вручить министерские портфели. На последнем заседании представители старой команды отказывались от продолжения работы.

12 мая новое правительство все же было сформировано, правд,а в него не вошел не один представитель Республиканской партии. Партийное решение: не поддерживать кабинет Пашиняна. А ведь республиканцы имеют еще и большинство в парламенте. Именно им вновь созданное правительство должно представить свою рабочую программу на утверждение.

У нового правительства есть 20 дней на то, чтобы представить новую программу, которая всех не только устроит, но и работать будет.