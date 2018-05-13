"Бессмертный полк" состоялся даже в Антарктиде

В России акция "Бессмертный полк" достигла в этом году небывалых масштабов. 10,5 миллиона человек с портретами родственников-фронтовиков в руках прошли теплым майским днем по улицам российских городов от Калининграда до Владивостока. Шли целыми семьями, с детьми, было много молодежи. И у каждого в семье — своя история подвига. А на всех — общая память о великой Победе над фашизмом. Лишь в Москве "Бессмертны полк" собрал более миллиона человек. Бескрайний людской поток растянулся на километры. Душевный подъем, гордость за своих близких и Отечество, тихая радость и неподдельный патриотизм.

Площадь у Белорусского вокзала уже вся заполнена людьми. Формирование колонн началась ровно в полдень, и с этого момента пестрая праздничная река людей потекла по Тверской улице. Главное сокровище, с которым люди пришли, — портреты своих близких, родных, членов семей, которые отдали свои жизни за это пронзительно голубое и – главное — мирное небо над нашими головами.

"Я помню! Я горжусь!" — с этими словам 9 мая миллионы людей вышли на улицы. В этом году в "Бессмертном полк"у впервые встречаются потомки Мелитона Кантарии и Михаила Егорова, водрузивших знамя над Рейхстагом, Федора Зинченко — командира полка, бравшего Рейхстаг, и Николая Беляева — он был в группе прикрытия.

Когда началась война, Кантария служил в армии, но почти не говорил по-русски, а Егоров даже и не думал брать в руки оружие.

"Он был в колхозе пастухом. Потом — вагонетчиком на торфопредприятии. Когда началась война, ему было 18 лет, но в армию призывали с 19, и он ушел в партизаны", — рассказала Ирина Дорожкина, дочь Героя Советского Союза М. А. Егорова.

Генерал-полковник Шумилов принимал капитуляцию и вел допрос Паулюса под Сталинградом. Но принципиально вычеркнул из наградных списков воевавшего под его командованием сына.

"Он был скромный по жизни, старался не выделяться, поэтому сказал, что воюют за победу, а не за ордена", — отметил Игорь Роготский, правнук Героя Советского Союза генерал-полковника М.С. Шумилова.

Вспоминает деда и внук дважды героя Советского Союза маршала Чуйкова. Фразе Гитлера Паулюсу "Фридрих, своей армией ты можешь штурмовать небеса" он не поверил. Увидел закономерность: немцы атакуют по шаблону. Если шаблон нарушить, атака проваливается.

"Немец не любит ночной бой — получи ночной бой, немец не любит рукопашку — получи рукопашку. Фактически это называлось тактика активной обороны", — сказал Николай Чуйков, внук дважды Героя Советского Союза маршала В.И.Чуйкова.

C портретом отца к колонне "Бессмертного полка" присоединяется и Владимир Путин. Владимир Спиридонович Путин ушел на фронт добровольцем и был направлен в диверсионный отряд. Совершал вылазки в тыл к немцам и был тяжело ранен в битве за Невский пятачок.

Впервые в "Бессмертном полку" вместе с российским президентом — два иностранных лидера: президент Сербии Александр Вучич с портретом деда и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Лидер нации, пережившей Холокост, несет портрет Героя Советского Союза Вольфаса Виленскиса, литовца еврейского происхождения, сражавшегося на Первом Прибалтийском фронте.

Но ведь далеко не все герои войны известны. Близкие собирают информацию по крупицам. У кого-то не осталось даже фотоснимков. Например, на одном из портретов – стоп-кадр из советско-американского документального фильма "Великая Отечественная. Неизвестная война".

"В военном училище нам показали фильм, и я увидел своего деда. Я закричал, что это мой дед, мне никто не поверил, но это был мой дед. Потом мне пришлось искать этот кадр. Киномеханик мне его не дал", — рассказал Валерий Соломеннов.

В рядах "Бессмертного полка" и те, кто воевал сам. Диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Балашов служил в разведке. Его самое страшное воспоминание — начало битвы на Курской дуге.

Радистка Анна Марковна Зонова дежурила ночью в железнодорожном эшелоне где-то за Уралом, когда из ее радиоточки зазвучал голос Левитана: подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Для Ленинграда, пережившего блокаду и голод, война — непроходящая боль. В "Бессмертный" полк на Невском встал каждый пятый. Более миллиона ушедших героев словно плывут от площади Восстания к Дворцовой.

Десятки тысяч оживших судеб и в непокоренном Сталинграде. По Аллее слез "Бессмертный полк" поднимается на Мамаев курган.

Деревня Непременная Лудзя в Удмуртии. Шествие в этом году односельчане устроили впервые. Их полк пусть и невелик, но своя история победы есть у каждого.

От южного Дагестана до морозного Анадыря. И даже Антарктида! В арктической колонне — 32 полярника научной станции Новолазаревская. "Бессмертный полк" теперь — на всех континентах.

В годы Великой Отечественной в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч жителей Молдавской ССР. 9 мая — памятная акция в Кишиневе.

И свое отдельное шествие — в столице Гагаузии Комрате. Тысячи гагаузов ценой жизни дали отпор фашистскому агрессору.

Более 100 тысяч вышли с портретами ветеранов на бессмертный полк в Алматы. Масштаб передают кадры с воздуха.

Белоруссия помнит. "Бессмертный полк. Брест" — в память о тех, кто бился за Брестскую крепость — первый форпост на пути немецких захватчиков.

Киргизия. Помимо Бишкека в акцию памяти влились совсем небольшие города — Каракол и Баткен.

С этого года 9 мая в Израиле — государственный и религиозный праздник. День спасения и освобождения. В рядах Красной Армии сражались полмиллиона бойцов еврейской национальности. Двести тысяч из них не дожили до победы. Израильтяне, как никто другой, хранят память о тех, кто освобождал Освенцим и Маутхаузен, Терезин и Майданек, о тех, кто спас от истребления евреев Европы.

От Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. В будний день 9 мая немцы перекрывают центральную улицу Берлина, чтобы по ней мог пройти "Бессмертный полк".

Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтл. 20 американских городов. От Алабамы до Калифорнии. В столице США шествие идет по Пенсильвания-авеню, мимо Белого дома, к мемориалу Второй мировой войны.

По улицам Монпелье французы и русские маршируют вместе. Супруги Маге приехали с портретом Александра Прохоронко, погибшего в Сирии. Они передали семье нашего солдата свои главные реликвии — орден Почетного Легиона и военный крест — награды отца и дяди, чей портрет тоже в строю.

В Париже — шествие под палящим солнцем. А в Риме — под проливным дождем.

"На безымянной высоте" — родная мелодия звучит в Пекине. А "Катюша" — в Хошимине. Вьетнам в рядах полка в этом году – впервые. Как и Австралия. "Бессмертный полк" — сразу в двух городах — Мельбурне и Брисбене.

И это – рекорд! 80 стран, до миллиона человек только за рубежом!

Интернационально и в сердце России на Красной площади. Грузия, Узбекистан, Эстония, Греция, Великобритания — победа складывалась из подвигов миллионов простых людей.

Олимпийский чемпион по баскетболу, герой фильма "Движение вверх", уроженец казахской ССР Алжан Жармухамедов принес сразу две фотографии.

"Дядя пропал без вести в ноябре 1942-го. Последнее письмо было получено из Харькова. А мой тесть встретил войну на западных границах, после тяжелой контузии попал в плен, и только в 1945-м его освободили наши войска", — рассказал Жармухамедов.