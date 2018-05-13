Силовики обстреляли ДНР более 30 раз

Более 30 обстрелов за минувшие сутки зафиксировали власти ДНР. Под огнем украинских силовиков оказались около десятка населенных пунктов в районе Донецка, Горловки и Ясиноватой, а также на юге республики. Наиболее сильными обстрелы были в Горловке, где ранены два мирных жителя, повреждены 16 домов и водопровод.

Власти ДНР утверждают, что под Горловкой украинские силовики активизировались с пятницы и даже пытались прорвать позиции вооружённых сил республики, передает "Россия 24".