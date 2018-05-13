"Манчестер Сити" установил рекорд, завершив сезон с сотней очков

В Англии завершился футбольный чемпионат. Клуб "Манчестер Сити" в последнем матче установил рекорд — команда завершила сезон, набрав 100 очков. Из 38 игр у "Сити" — всего 4 ничьих и 2 поражения.

В итоге от Англии в Лигу чемпионов попадают 4 команды — "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тотенхем". В таком порядке они заняли 4 первых места в таблице. А вот "Челси", чемпион прошлого года, оказывается в Лиге Европы — команда закончила сезон на пятом месте, отмечает "Россия 24".