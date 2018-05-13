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Ситуация на Украине 13 минут назад
Устали бояться: "Интер" показал грандиозный концерт в честь Дня Победы
О том, как отмечали День Победы на Украине, очень хочется рассказать оптимистично. И это, несмотря на провокации в ходе шествия по Украине колонн "Бессмертного полка". Все это было, к сожалению, ожидаемо, а еще уныло бесцветно. Какие-то свои злобные тексты все еще бормотал олигарх-президент Порошенко, рейтинг которого в стране уже где-то в районе 5%.
Позорно! Но оптимизм все же есть. Каким-то чудесным образом Киев вспомнил, что он — Город-герой. И вечером 9 мая киевский телеканал "Интер" — самый рейтинговый на Украине — на всю страну показал такой праздничный концерт, что "перекрыл" им всех своих конкурентов.
Впрочем, и сам канал поставил для себя личный рекорд по массовости своей собственной аудитории с начала года. Доля — более 24% в сегменте "18+". Все было честно.
Это надо себе представить. Вроде бы обычные для нас всех слова в Киеве сегодня звучат как эзопов язык и несут новый дополнительный смысл, придают сил. Взять хотя бы эпизод про партизан "Молодой гвардии" в Краснодоне.
Подготовка была очень серьезной — несколько месяцев — а сама запись столь необычного для современной Украины концерта шла в середине апреля, причем в неизвестном месте. В концерте участвовали лучшие артисты Украины. Это была демонстрация гражданской позиции в стране, где люди, похоже, уже устают бояться.
Особые чувства благодарности — ветеранам Великой Отечественной. Телеканал "Интер" пригласил их в Киев из самых разных некогда советских республик: из Азербайджана, Прибалтики и, конечно же, из России. История таким образом предстала абсолютно живой, а та Победа и сегодня — вдохновляющей.
Конечно же, не был забыт и освободитель Киева генерал Николай Ватутин, памятник которому у здания Верховной Рады националисты не устают осквернять. А финал концерта оказался просто мощным.
Конечно же, этот концерт стал отражением взглядов и чувств миллионов нормальных, добрых и благородных украинцев, которым все происходящее сейчас с их страной просто отвратительно. И нам здесь в России должно быть понятно, что Украина — настоящая — жива.
Остается добавить, что и участникам концерта, и самому телеканалу "Интер", конечно же, украинские националисты уже угрожают. В Сети гуляют призывы: "Интер" – сжечь!", как ранее уже поджигали его сразу на двух этажах осенью 2016-го. Но это — от бессилия. Так фашисты жгли книги. Про это на киевском концерте тоже было.
И еще один существенный момент. В сценарии концерта все время подчеркивалось, что победителями были все народы Советского Союза.
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