Facebook посла Украины в Гамбурге проверяют на антисемитизм

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Facebook посла в Гамбурге Василия Марущинца проверяют на антисемитизм после жалоб подписчиков министра.

Как передает РИА Новости, на не красящее дипломата поведение также обратил внимание блогер Анатолий Шарий.