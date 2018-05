Салах получил "Золотую бутсу", став рекордсменом чемпионата Англии

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим бомбардиром английской премьер-лиги-2017/18, забив 32 мяча. За это достижение он получил "Золотую бутсу". Кроме того, египетский футболист установил рекорд АПЛ по количеству голов за один сезон.

В нынешнем чемпионате Англии Салах провел 36 матчей, в которых сумел отличиться 32 раза. Ранее 31 мяч за один сезон удавалось забить Алану Ширеру, Криштиану Роналду и Луису Суаресу. Таким образом, египтянин установил новый рекорд АПЛ.

В последнем туре чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле принимал "Брайтон энд Хоув Альбион" и разгромил соперника со счетом 4:0. Первый гол в этой встрече как раз забил Мохаммед Салах, который позволил египтянину вписать свое имя в историю английской премьер-лиги.

