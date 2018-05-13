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Отравление Скрипаля 26 минут назад

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13 мая 201820:57

Стало известно о тайной поездке Скрипаля в Прагу

Британский шпион Сергей Скрипаль, дело об отравлении которого стало причиной крупного международного скандала, в 2012 году тайно посетил Прагу (Чехия).

Визит был коротким, но продуктивным: экс-сотрудник ГРУ встретился с представителями спецслужб из партнерских стран, включая Чехию.

С отравлением Скрипаля чешские спецслужбы эти встречи не связывают, передает РИА Новости.

4 марта в английском Солсбери Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке в бессознательном состоянии. Лондон обвиняет в отравлении Москву, Кремль с негодованием эти обвинения отвергает.

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