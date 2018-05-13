В Якутии ухудшается паводковая обстановка, передает канал "Россия 24".

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Усть-Майском районе.

В зоне подтопления около 300 жилых домов. Под угрозой еще несколько поселков. Причина – многокилометровый ледовый затор на реке Алдан. Сообщается, что в настоящее время уровень воды в Амге стабилизировался. Предварительный ущерб от паводка в Амгинском районе — более 11 миллионов рублей.