"Зенит" выиграл волейбольную Лигу чемпионов в четвертый раз подряд

В Казани состоялся финал волейбольной Лиги чемпионов между местным "Зенитом" и итальянским клубом "Кучине-Лубе". Для выявления победителя понадобилось провести все пять партий. Подопечные Владимира Алекно смогли выиграть со счетом 3:2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15)

Ранее итальянская «Перуджа» заняла третье место в "Финале четырех", обыграв польскую "Заксу" со счетом 3:2 (17:25, 29:27, 19:25, 25:23, 15:7).

Напомним, что казанская команда побеждает в Лиге чемпионов уже четвертый раз подряд. Всего же "Зенит" шесть раз выигрывал престижнейший турнир.