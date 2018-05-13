В Питере протестировали новую станцию метро

В северной столице тоже заканчиваются последние приготовления к мундиалю, передает канал "Россия 24". Там сегодня открыли новую станцию метро. Она получила название "Новокрестовская".

Находится недалеко от стадиона "Санкт-Петербург-Арена", где сегодня прошел матч "Зенит" — "СКА-Хабаровск". Таким образом, болельщики смогли протестировать станцию.

Впрочем, после игры ее закрыли. В полноценном режиме "Новокрестовская" начнет работать в конце мая.