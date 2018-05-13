Сирийские боевики продолжают покидать Хомс

Сирийские боевики и члены их семей (в общей сложности 1866 человек) за минувшие сутки покинули зону деэскалации "Хомс", они вышли через пункт пропуска в районе Эр-Растана, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Выступая на брифинге в воскресенье вечером, он сообщил, что вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс" идет пятый день. Все они доставлены в населенный пункт Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб".

По словам Евтушенко, для ускорения вывода боевиков в субботу был открыт дополнительный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Аль-Кантара-Шимали. Через него 2348 членов бандформирований с семьями вывезли на север провинции Хама, передает РИА Новости.

Всего с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведено 13 тысяч 582 боевика и члена их семей, сообщил генерал.

Представители российского Центра по примирению также передали жителям населенного пункта Айн-Терма провинции Риф Дамаск 445 продовольственных наборов, предметы первой необходимости и бутилированная вода – гуманитарный груз общим весом в 12 тонн. В поселке Дейр-Как провинции Алеппо жителям раздали более тонны свежего хлеба.

Евтушенко сообщил также, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 207 человек, в Восточную Гуту – 132 человека.