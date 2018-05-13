У московской многоэтажки нашли два трупа

Два трупа нашли около многоэтажки на Истринской улице в Москве вечером. Это парень и девушка.

Судя по травмам, причина смерти – падение с большой высоты, передает РИА Новости.

По словам официального представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, погибшие — подростки 2000 и 2001 года рождения.

Судя по всему, они выпрыгнули из окна лестничной площадки 14 этажа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения данного поступка, сообщает "Интерфакс".