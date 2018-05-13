ЕСПЧ принял жалобу Telegram на блокировку в России

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от сообщений пользователей, сообщил адвокат Дамир Гайнутдинов, передает ТАСС.

То есть ЕСПЧ в принципе готов это дело рассматривать, считает адвокат Павел Чиков, руководитель "Агоры" — международной правозащитной группы, представляющей интересы мессенджера, потому что именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о ключах шифрования.

Компания подала на это решение жалобу, Мещанский суд отказался ее удовлетворить, признав решение суда первой инстанции законным.

В марте 2018 года Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ.

Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора о немедленном ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Решение в законную силу пока не вступило, передает "Интерфакс".