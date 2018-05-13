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13 мая 201822:51

Де Брейне стал обладателем приза лучшему плеймейкеру чемпионата Англии

Twitter/Manchester City

Полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне стал лучшим распасовщиком чемпионата Англии. В нынешнем сезоне бельгиец отдал 16 голевых передач своим партнерам. Таким образом, он стал первым обладателем приза лучшему плеймейкеру, учрежденного премьер-лигой в 2018 году.

В споре за эту награду Кевин Де Брейне опередил еще одного футболиста "Манчестер Сити" Лероя Сане, у которого 15 ассистентских баллов. В игре последнего тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (1:0) бельгийскому полузащитнику удалось стать автором голевой передачи.

Напомним, что лучшим бомбардиром турнира стал форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах, забивший 32 мяча. А лучшим вратарем был признан вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, получивший "Золотую перчатку".

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