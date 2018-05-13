Теннисист Зверев победил в турнире "Мастерс" в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев, имеющий российские корни, стал победителем престижного турнира серии "Мастерс" в Мадриде. В финале он встречался с австрийцем Домиником Тимом. Для победы Звереву хватило двух партий, в которых он выиграл с одинаковым счетом 6:4, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 19 минут. Напомним, что призовой фонд турнира превышает 6,2 миллиона евро. В нынешнем сезоне немецкий теннисист завоевал второй титул АТР, который стал для него восьмым в карьере.