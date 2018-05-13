81-летний водитель врезался в велосипедистов в Германии, четыре человека ранены

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) пожилой водитель врезался в группу велосипедистов. В результате аварии четыре человека находятся в критическом состоянии. О происшествии сообщила радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg, ссылаясь на местную полицию.

Как уточняется, инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 13 мая. Водитель врезался в велосипедистов, ехавших по обочине. По данным СМИ, водителю 81 год.

Четверых пострадавших на медицинском вертолете доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как критическое. Пока не известны причины случившегося. Проводится расследование, передает РИА Новости.