40 человек стали жертвами пыльной бури и грозы в Индии

Не менее 40 человек погибли в результате пыльной бури с грозой, обрушившейся в воскресенье, 13 мая, на северные районы Индии. Такие данные сообщает издание The Times of India.

Ранее СМИ сообщали о 25 погибших. Больше всего от непогоды пострадали штаты Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия и Столичный округ дели, передает ТАСС.

Это уже третья подобная буря, которая обрушивается на сивер индии в последние дни. 2 мая из-за подобного шторма, сопровождавшегося ливнем и грозой, погибли порядка 120 человек. 10 мая стихия унесла жизни от 11 до 13 человек.