Сборная Швеции обыграла швейцарцев, обеспечив себе выход в плей-офф

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Дании, завершился очередной игровой день. Сборная Швеции в очной встрече с командной Швейцарии одержала победу со счетом 5:3 и досрочно обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

У победителей отличились Джон Клингберг (6-я минута), Патрик Хернквист (10-я), Микаэль Баклунд (22-я), Адам Ларссон (53-я) и Магнус Пяаярви (57-я). В швейцарской сборной шайбы забросили Рамон Унтерзандер (39-я минута), Рафаэль Диас (45-я) и Дин Кукан (60-я).

Шведы лидируют в группе "А", набрав 17 очков после шести игр. Россияне идут вторыми с 13 баллами после пяти матчей.

В другой встрече дня сборная Германии неожиданно обыграла в овертайме финских хоккеистов со счетом 3:2.