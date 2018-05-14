Хоккеисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата мира

После победы сборной Швеции над швейцарцами со счетом 5:3 российские хоккеисты гарантировали себе участие в четвертьфинале чемпионата мира в Дании. При любых раскладах наша команда теперь не опустится ниже четвертого места, дающего права сыграть в плей-офф турнира.

После поражения от шведов у идущих четвертыми швейцарцев осталось 9 очков после шести встреч. Таким образом, они уже не смогут опередить сборную России, у которой в активе 13 баллов и 5 игр.

Также участие в плей-офф обеспечила себе и шведская команда, имеющая 17 очков после шести матчей.