Джиро д'Италия. Саймон Йейтс ушел на перерыв лидером

Многодневная велогонка "Джиро д'Италия", — первый в сезоне Гранд-тур, — завершила первую большую треть пути, во время которой гонщики проехали по Израилю, Сицилии и КалабрииДевятый этап, который финишировал на высоте 2912 метров, выиграл лидер общего зачета британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

Второй по длине этап нынешней "Джиро" (224 км) между местечками Песко-Саннита и Гран-Сассо-д’Италия финишировал в гору в национальном парке "Гран-Сассо и Монти-делла-Лага" на его самой высокой вершине Корно-Гранде, называемой "Великий утес Италии".

По ходу отрезка многодневки случились несколько отрывов, в одном из которых принял участие российский гонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков. Однако пелетон далеко не отпускал ни одну из групп беглецов и на финише "съел" последнюю из них. В итоге в решающих разборках приняли участие главные фавориты – Йейтс, его партнер по "конюшне" Эстебан Чавес и француз Тибо Пино (Groupama – FDJ).

В итоге британский лидер Mitchelton-Scott выиграл со временем 5 часов 54 мин. 13 сек. Чавес остался третьим, а Пино удалось вклиниться между одноклубниками. Прошлогодний чемпион "Джиро" голландец Том Дюмулен (Sunweb) отстал еще на 12 секунд и пропустил Чавеса на второе место общего зачета. Йейтс остался лидером. Португалец Жозе Гонсалвеш (Katusha-Alpecin) сохранил 21-е место. Гонщиков ждет теперь день отдыха и дальше они отправятся во вторник, 16 мая.