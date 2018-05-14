Протестующие и глава МВД Грузии договорились о прекращении акции в Тбилиси

В парламенте Грузии завершились переговоры между министром внутренних дел страны Георгием Гахария и организаторами акции протеста в центре Тбилиси. Как заявил участникам акции один из ее организаторов Бека Цикаришвили, министр пообещал детально разобраться в спецоперации в двух ночных клубах, проведенной 11 мая, а также начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне.

Также перед участниками акции выступил и глава министерства внутренних дел Георгий Гахария. Он извинился от своего имени и от имени сотрудников министерства, что они могли создать митингующим "какую-либо опасность". Министр добавил, что задача всех – мирно завершить день. Гахария предложил обсудить все проблемы завтра и пообещал, что согласие по наркополитике в стране будет достигнуто.

Министр попросил участников акции подчиниться правоохранителям и обеспечить порядок, передает агентство "Интерфакс".

Участники акции протеста перед парламентом позитивно восприняли заявление министра внутренних дел страны.