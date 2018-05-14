В России зарегистрировали первую в этом году вспышку птичьего гриппа
На территории Российской Федерации зарегистрировали первую в этом году вспышку птичьего гриппа. По данным Россельхознадзора, она произошла в Приморском крае. Лабораторные исследования, проведенные Приморской межрайонной ветеринарной лабораторией, выявили вирус гриппа птиц на ООО "Надеждинская птица" (поселок Новый, Надеждинский район).
На предприятие наложен карантин, все поголовье птиц подлежит уничтожению, передает агентство "Интерфакс".
Как уточняется, это первая вспышка опасной болезни в России в текущем году.
ООО "Надеждинская птица", зарегистрированное в 2016 году, занимается разведением сельскохозяйственной птицы и относится к микропредприятиям. Оно принадлежит Александру Лоскутову, также владеющему более крупной приморской птицефабрикой ООО "Дальневосточная птица".
Представители Россельхознадзора сообщают, что вирус гриппа птиц имеет высокую способность к изменению. Им болеют дикая и домашняя птицы, многие виды животных и человек.
Международное эпизоотическое бюро сообщало ранее, что с 2013 года в мире наблюдается вторая панэпизоотическая волна птичьего гриппа. Ситуация осложняется циркуляцией различных подтипов вируса, что усложняет ликвидацию вспышек и контроль. В январе 2018 года восемь стран (в том числе Афганистан, Ирак, Камбоджа, Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея, Япония и Южная Африка), а также два континента (Азия и Африка) были поражены вспышками заболевания среди домашней птицы. По сравнению с первой волной (2005-2012 годы) развивающаяся волна отмечается утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц. Наиболее опасные для человека следующие штаммы: H5N1, H5N6 и H7N9.
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