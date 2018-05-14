Поезд "Аллегро" задержался на час из-за лесного пожара на российско-финляндской границе

Вечерний скоростной поезд "Аллегро" (Хельсинки – Санкт-Петербург) прибыл в Выбор с более чем часовым опозданием – в 23:46 по московскому времени. Причина задержки – лесной пожар на границе РФ и Финляндии, который возник, по предварительным данным, из-за неисправности другого поезда на территории страны Суоми.

Ожидается, что в Санкт-Петербург поезд также приедет приблизительно на час позднее. Таким образом, поезд, ожидавшийся в 23:27, скорее всего, прибудет в Северную столицу после 00:30 по времени Москвы.

По предварительной информации, причиной пожара стал неисправный поезд неподалеку от российско-финляндской границы. Искры из него привели к возгоранию, передает ТАСС. По данным сотрудников финской компании VR, в неисправном поезде не было пассажиров.

Поезд "Аллегро" – высокоскоростной поезд, который курсирует между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Выборг – первая станция в России на пути поезда из Финляндии.