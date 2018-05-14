В Германии пять тысяч посетителей Seaside Festival эвакуировали из-за непогоды

В немецком Аурихе (земля Нижняя Саксония) пять тысяч посетителей музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival эвакуировали из-за непогоды в воскресенье, 13 мая. Такие данные сообщил портал t-online.

Как уточняет полиция, площадку, расположенную на берегу местного водоема, освободили в течение часа. В настоящее время она полностью покрыта водой, передает РИА Новости.

Из-за эвакуации не смог выступить комик и музыкант Отто Ваалкес, популярный в Германии.