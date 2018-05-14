"Ювентус" стал чемпионом Италии в седьмой раз подряд

Футбольный клуб "Ювентус" в матче 37-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Ромой" со счетом 0:0. Благодаря добытому очку "Старая Сеньора" стала недосягаемой для ближайшего преследователя "Наполи", досрочно завоевав чемпионский титул. Туринцы уже семь лет подряд не знают себе равных в стране.

Перед последним туром итальянского первенства "Ювентус" лидирует с 92 очками. На четыре балла от него отстает "Наполи". Стоит отметить, что "Старая Сеньора" является самым титулованным клубом Италии. 34 раза она выигрывала чемпионат страны.