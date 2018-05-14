Метро в Афинах не будет работать 14 мая из-за забастовки

В понедельник, 14 мая, в греческих Афинах не будет работать метро из-за забастовки трудящихся.

Как уточняется, ассоциация трудящихся афинского метрополитена SELMA объявила 24-часовую забастовку на второй и третьей линиях подземки, чтобы обратить внимание на ситуацию, которая возникла из-за нехватки персонала, а также отсутствия запасных частей и расходных материалов.

В заявлении ассоциации отмечается, что руководство компании отказалось обсуждать ситуацию с сотрудниками и использует "мафиозные методы" для запугивания тех, кто не согласен с его политикой.

Бастующие выступают также против приватизации метро и передачи его в приватизационный "суперфонд", который был создан по требованию международных кредиторов.

Остальной общественный транспорт Афин будет работать в стандартном режиме, передает РИА Новости. Однако, по статистике, забастовки сотрудников метро всегда приводят к образованию серьезных заторов на дорогах.