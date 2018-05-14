В реке в центре Южно-Сахалинска утонул мужчина

В воскресенье, 13 мая, в центре Южно-Сахалинска в реке утонул мужчина. О происшествии СМИ сообщил источник в оперативных службах города.

Как уточняется, вечером в воскресенье двое мужчин оказались в воде реки Рогатки. Одного из них спасатели вытащили живым, а второй уже не подавал признаков жизни, передает РИА Новости. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

5 мая пресс-служба МЧС России по Сахалинской области сообщала о том, что в реке Сусуе (также в черте Южно-Сахалинска) утонул 12-летний мальчик. Он пошел с друзьями на рыбалку, поскользнулся, и его унесло течением. Позднее спасатели, выехавшие на место происшествия, смогли обнаружить лишь его тело.