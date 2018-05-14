НБА. "Кливленд" уступил "Бостону" в первой игре полуфинальной серии

Баскетболисты "Кливленд Кавальерс" в гостях не смогли оказать серьезного сопротивления "Бостон Селтикс". В первой игре финала Восточной конференции хозяева паркета победили со счетом 108:83 (36:18, 25:17, 17:29, 30:19).

У "Бостона" самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 23 очка. Его партнер по команде Маркус Моррис сумел оформить дабл-дабл (21 балл и 10 подборов). В составе гостей лучшим стал Кевин Лав с 17 очками. А вот лидер "Кливленда" Леброн Джеймс набрал всего 15 баллов.

Вторая игра полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации состоится в Бостоне 15 мая.