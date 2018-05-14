Участники акции протеста в Тбилиси взяли тайм-аут на неделю

В Тбилиси участники акции против спецоперации в столичных клубах приняли решение прервать протесты на неделю. Об этом заявил один из организаторов Бека Цикаришвили.

Во время выступления на акции Цикаришвили отметил, что протестующие берут "тайм-аут на неделю, чтобы понаблюдать за рабочим процессом". Акции возобновятся, если обещания министра внутренних дел не будут исполнены.

Глава министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария, прибывший на место акции, переговорил с ее организаторами и пообещал внести изменения, а также достичь определенных результатов в наркополитике страны.

В ночь на 12 мая владельцы ночных клубов сообщили в социальных сетях, что в заведения ворвались правоохранители и спецназ, и призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента страны собирались сотни человек, выражавшие протест в связи со спецоперацией МВД. По утверждениям протестующих, полиция применяла силу против невиновных молодых людей. Днем 13 мая акция протеста молодежи возобновилась, напоминает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в результате спецоперации были задержаны восемь наркоторговцев . По данным телекомпании "Рустави-2", всего в клубах были задержаны порядка 70 человек. Представители МВД Грузии подчеркнули, что всех задержанных за административные правонарушения уже освободили. Как пояснило министерство, проведенная спецоперация по задержанию наркоторговцев была связана с частыми случаями интоксикации и гибели молодых людей.