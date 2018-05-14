"Барселона" впервые проиграла в текущем чемпионате Испании

В матче 37-го тура чемпионата Испании футболисты "Барселоны" в ранге досрочных победителей Ла Лиги потерпели первое поражение в сезоне-2017/18, уступив в гостях "Леванте" со счетом 4:5. Таким образом, в Валенсии прервалась рекордная 43-матчевая беспроигрышная серия каталонского клуба.

У победителей хет-трик оформил Эммануэль Боатенг. По ходу матча "Леванте" вел со счетом 5:1. Однако затем футболисты "Барселоны" устроили погоню и чуть было не ушли от поражения. В составе "сине-гранатовых" три мяча забил Филиппе Коутиньо. Еще один гол записал на свой счет Луис Суарес.

До встречи с "Леванте" каталонский клуб ни разу не проигрывал в нынешнем чемпионате Испании. С учетом сезона-2016/17 его рекордная беспроигрышная серия завершилась в 44-м по счету матче национального первенства.