США готовы помогать Франции в расследовании нападения в Париже

Соединенные Штаты Америки готовы помочь Франции в расследовании нападения в Париже. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы соболезнуем и молимся о жертвах и их семьях", — сказала Сандерс. Также она добавила, что Соединенные Штаты выступают в знак солидарности вместе с народом Франции и его правительством против "дикого акта террора" и предлагают любую необходимую помощь.

Трагедия произошла 12 мая около 21:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы) во втором округе неподалеку от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, в котором находится много ресторанов и баров. В результате нападения один человек скончался, еще четверо были ранены. Правоохранители ликвидировали злоумышленника.

По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, полиция выявила в случившемся террористический след. Французские СМИ сообщили, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Нападавший – выходец из Чечни Хамзат Азимов. В 2010 году он получил гражданство Франции, напоминает РИА Новости.