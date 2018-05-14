Взрыв в жилом доме в Индонезии унес жизни трех человек

В индонезийской провинции Восточная Ява в жилом доме произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Такие данные сообщил новостной портал Detik, ссылаясь на местных правоохранителей.

Как уточняется, инцидент произошел на 5 этаже одного из жилых комплексов города Сидоарджо вечером 13 мая. В квартире также находились еще двое маленьких детей, передает ТАСС. Они не пострадали и были эвакуированы. По данным полиции, погибшие пытались сделать самодельную бомбу, но произошел неконтролируемый подрыв.

Накануне в городе Сурабая (административном центре этой же провинции) произошло несколько терактов около трех церквей. Исполнители – семья из шести человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. В результате взрывов 11 человек погибли, более 40 получили ранения различной степени тяжести.