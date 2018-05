Овечкин и Кузнецов поучаствовали в разгроме "Тампы"

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли состоялся второй матч серии между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Вашингтон Кэпиталз". "Столичные", как и в первой игре, оказались сильнее, победив в гостях оппонента со счетом 6:2. Теперь команды переезжают в Вашингтон. "Кэпиталз" ведет в серии со счетом 2:0.

Гости отличились уже на 28-й секунде первого периода, когда Томас Уилсон с передач Мэтта Нисканена и Евгения Кузнецова вывел свою команду вперед. Правда, еще до перерыва "молнии" дважды пробили вратаря "Вашингтона" Брэйдена Холтби. Голы на свой счет записали Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.

Во втором периоде уже "столичные" проявили волю к победе, не только отквитав шайбу, но и снова выйдя вперед. Сначала отличился Ларс Эллер, а затем свое слово сказал Кузнецов, успевший огорчить Андрея Василевского за три секунды до перерыва почти с нулевого угла.

В начале третьей двадцатиминутки Александр Овечкин стал автором пятой шайбы в этой встрече. Его ассистентом выступил Кузнецов. А далее Бретт Конолли и вовсе довел счет в матче до неприличного — 6:2 в пользу гостей. Следующая игра между этими соперниками состоится в Вашингтоне 15 мая.

