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Дело "приморской банды" 1 час назад

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14 мая 201805:23

"Приморские партизаны" Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор

Юрий Смитюк/ТАСС

Адвокаты троих осужденных по делу банды "приморских партизан" обжаловали приговор своим подзащитным. Об этом СМИ сообщил представитель Приморского краевого суда.

На очередном пересмотре дела "приморских партизан", состоявшемся 3 мая текущего года, судья назначил Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Владимиру Илютикову – 25 лет, Алексею Никитину – 23,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову – 21,5 года и Вадиму Ковтуну – 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По словам представителя суда, основная жалоба поступила от Вадима Ковтуна и его адвоката, предварительная жалоба — от Кириллова, от Никитина и его адвоката.

В конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды "приморских партизан", получившей широкую известность в России после серии громких убийств гражданских лиц и милиционеров, а также налетов на отделения милиции, грабежей и угонов автомобилей на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в процессе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, в результате чего два милиционера были ранены, а два участника банды покончили с собой.

Третье по счету рассмотрение дела "приморских партизан" началось в конце июня 2017 года. Фигуранты Алексей Никитин, Максим Кириллов и Вадим Ковтун не признали вину, напоминает РИА Новости. Отвечая на вопрос о виновности, Александр Ковтун и Владимир Илютиков сослались на статью №51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

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