Число жертв терактов у церквей в Индонезии увеличилось до 17 человек

Число жертв терактов в трех церквях индонезийского города Сурабая увеличилось до 17 человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные сообщил СМИ руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг в понедельник, 14 мая.

Как уточняется, больше всего людей погибли в церкви, где взрывное устройство привела в действие женщина-смертница.

Ранее правоохранители сообщали, что исполнителями серии террористических актов стала семья из шести человек, в том числе трое несовершеннолетних детей. Также спецслужбы заявили, что за взрывами стоит группировка "Джамаа аншарут даулах", связанная с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).