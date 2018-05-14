Тренер "Спартака" Каррера: я виноват в плохом сезоне команды

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился впечатлениями от прошедшего сезона, заявив, что вся ответственность за плохой результат лежит на нем. При этом он отметил, что ни о чем не жалеет, поскольку сделал все, чтобы помочь команде подняться как можно выше.

"Это плохой сезон, и я в этом виноват. Вся ответственность на мне. Не ищу алиби. Я должен отвечать и когда все хорошо и когда все плохо. При этом я ни о чем не жалею, потому что сделал все, чтобы поднять "Спартак" как можно выше. Порой что-то получалось, порой – нет", — цитирует Карреру "Спорт-экспресс".

Итальянского специалиста попросили назвать два самых памятных для него матча "красно-белых" в нынешнем сезоне. "5:1 с "Севильей" и 0:7 от "Ливерпуля". В этом весь "Спартак", — ответил тренер.

Напомним, что в нынешнем сезоне команда Карреры заняла третье место в чемпионате России по футболу, упустив серебряные медали в последнем туре.