В городе Сурабая в Индонезии прогремел четвертый взрыв за два дня, есть раненые

В индонезийском городе Сурабая прогремел взрыв рядом с полицейским участком. В результате ЧП убиты не менее семи полицейских и ранены еще несколько правоохранителей. Такие данные сообщило издание Jakarta Globe.

Как уточняется, этот взрыв стал четвертым за последние два дня, передает РИА Новости. На кадрах с места происшествия видно, как к полицейскому участку подъезжают два мотоцикла, после чего один из них взрывается.

Ранее СМИ сообщали, что в результате тройного теракта в Сурабая в воскресенье, 13 мая, погибли 17 человек и 45 получили ранения. По информации начальника полиции Тито Карнавиана, атаки на три церкви в Индонезии совершили члены одной семьи – отец, мать два сына и две дочери (трое детей были несовершеннолетними). Как удалось установить, семья была причастна к местной террористической группировке "Джемаа Аншарут Даула" (JAD), связанной с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).