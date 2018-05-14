С КНР самолет совершил экстренную посадку, два человека пострадали

В результате экстренной посадки самолета Сычуаньских авиалиний в городе Чэнду пострадали второй пилот и бортпроводник. О происшествии сообщило Управление гражданской авиации Китая.

Ранее сообщалось, что самолет, совершавший рейс 3U8633 Чунцин – Лхаса в 7:42 по местному времени (2:42 по времени Москвы) совершил посадку в аэропорту города Чэнду (провинция Сычуань) из-за технической неполадки. Во время приближения самолета к городу Чэнду в кабине пилотов разбилось стекло с правой стороны, передает РИА Новости. В результате ЧП экипаж вынужден был запросить экстренную посадку.

Как уточняется, во время посадки второй пилот получил царапины на лице и растяжение в поясничном отделе. Также незначительные травмы получил один из бортпроводников.

В настоящее время власти ведут расследование причин аварии.

Ранее представители авиакомпании сообщали, что готовится другой самолет, чтобы продолжить рейс. Предполагалось, что пассажиры должны были вылететь в 11:00 по местному времени.