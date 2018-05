Форвард "Вашингтона" Кузнецов назван первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов был признан первой звездной дня в Национальной хоккейной лиге. В полуфинальном матче Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй Лайтнинг" россиянин набрал три очка, забросив шайбу и дважды ассистировав партнерам.

Всего же у Кузнецова в нынешнем плей-офф стало 19 (8+11) результативных баллов. Второй звездой дня назван форвард "столичных" Ларс Эллер, на счету которого шайба и два голевых паса.

Александр Овечкин был признан третьей звездой дня. Он в матче с "молниями" стал автором гола и одной передачи. У него, как и у Кузнецова, 19 (10+9) набранных баллов.

