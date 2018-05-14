Число погибших от пыльной бури в Индии превысило 60 человек

Число жертв пыльной бури с грозой, обрушившейся на Индию вечером 13 мая, уже превысило 60 человек. По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник, 14 мая, удар стихии может повториться.

Ранее СМИ сообщали о 40 погибших. В основном от удара стихи пострадали север и северо-восток страны, хотя погибшие были и в южных штатах.

В основном буря затронула штат Уттар-Прадеш (там погибло 38 человек, разрушено более 100 домов). В штате Западная Бенгалия отмечено 12 погибших, передает ТАСС. Также погибшие и пострадавшие есть в штатах Телангана, Андхра-Прадеш, в Национальном столичном округе Дели.

Это уже третья пыльная буря, которая обрушилась на север Индии в последние дни. 10 мая стихия, по разным данным, унесла жизни от 11 до 13 человек. А 2 мая во время шторма, сопровождавшегося грозой и ливнем, погибли около 120 человек.