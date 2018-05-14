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Теракты во Франции 5 минут назад
Франция возмущена: спецслужбы давно знали об устроившем резню террористе
США хотят расследовать нападение в Париже, заявила пресс-секретарь президента Дональда Трампа Сара Сандерс. Атаку 12 мая она назвала "диким актом террора". Мужчина с ножом напал на прохожих. Как выяснилось позже, им оказался 21-летний Хамзат Азимов, ранее получивший гражданство Франции. В 2016 году он попал в электронную базу лиц, склонных к радикальной исламистской деятельности.
По следам трагических событий в Париже Франция вновь задается вопросом: каким образом нападение на людей в столице мог совершить человек, находившийся под пристальным вниманием спецслужб?
С лета 2016 года Хамзат Азимов числился сразу в двух базах: в списке лиц, угрожающих безопасности государства (так называемая анкета "S"), а также среди потенциально радикализованных исламистов, подтвердил спикер французского правительства Бенжамин Гриво. Год назад молодой человек даже вызывался на допрос в антитеррористический отдел криминальной полиции.
Дежавю: в центре абсолютного большинства аналогичных трагедий в последние годы во Франции оказывались потенциально опасные элементы, за которыми велось наблюдение спецслужб. Но официальная позиция Елисейского дворца по этому вопросу такова: "Нулевого уровня опасности не существует". О чем и заявил спикер правительства Бенжамин Гриво, когда его попросили прокомментировать критику в адрес политики безопасности администрации Эммануэля Макрона, раздающуюся на всех уровнях.
"В очередной раз мы узнаем, что террорист числился в списках спецслужб под грифом "S". Зачем вообще эти списки, если они не помогают уберечь Францию от этих бомб замедленного действия?" — возмущается лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Обычные пользователи Интернета критикуют не только государственную политику внутренней безопасности, но и реакцию лично Эммануэля Макрона. Президент написал в своем Twitter, что "Франция все равно не уступит ни сантиметра врагам свободы".
В частности, один из пользователей пишет: "Забавно слышать такое из уст человека, который превратил чрезвычайное положение в правовую норму, позволяет бросать гранаты в мирных протестующих, хочет наделить свою администрацию правом подвергать цензуре информацию, которую он квалифицирует как "фейковые новости"! Горстка подсвеченных в прессе преступников наносит куда меньше вреда нашим гражданских свободам, чем это великое антиреспубликанское наступление, которое проводит правящий класс".
"Мы зажигаем свечи, приносим мишек Тедди, запускаем в небо белые шары! Прославляем силы правопорядка! Но как насчет избавиться от потенциальных террористов под грифом "S"? С этим никак. Особенно с этим! Права человека, уважаемые! Так что нас продолжат уничтожать, подносить террористам на тарелочке. Бедная Франция", — добавляет другой комментатор.
Теракт, совершенный натурализованным в 13 лет французом, в очередной раз обострил дискуссии и о миграционной политике французского правительства. Резня в центре Парижа развернулась в тот момент, когда в Лиссабоне шел финал песенного конкурса "Евровидение". Пятая Республика была там представлена дуэтом "Мадам Месье" с песней "Мерси" о девочке, которая родилась на борту лодки с беженцами.
"В то время, как Францию на "Евровидении" представляют песней, вдохновляющей массовую миграцию, исламист убивает одного и наносит раны еще четверым в Париже. Они готовы пожертвовать людьми, лишь бы успокоить совесть псевдоинтеллектуальной элиты", — считает сенатор Стефан Равье.
"Вместо того, чтобы бредить про вклад мигрантов, как на "Евровидении", Франция должна раскрыть глаза и увидеть мир таким, какой он есть. Нам необходимо исключительное право! Эммануэль Макрон, который отказывается говорить о потенциальных террористах под грифом "S", ведет себя безответственно!" – возмущается Жюльен Обер, депутат от "Республиканцев".
Эти события серьезно угрожают и без того шатким позиция президента Эммануэля Макрона. Как показали социологические опросы, по итогам первого года на посту, он пользуется поддержкой менее чем половины населения страны — около 43%.
Попытки президента добиться успеха в международной политике, поездку в США, военную операцию в Сирии французы оценили еще меньше: только за последний месяц Макрон потерял 6 пунктов рейтинга.
Лучше цифр отношение граждан к работе правительства демонстрирует серия забастовок, продолжающихся в стране более месяца. Основные профсоюзы Франции планируют протестовать против социальной и экономической политики администрации Макрона как минимум до конца июля. Очередная демонстрация состоялась в Париже накануне. Даже ужас и шок от очередной террористической атаки в столице не остановили французов в намерении выразить свое несогласие с работой Эммануэля Макрона и его правительства.
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