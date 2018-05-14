Двух осиротевших амурских тигрят выпустят на волю в секретном месте

Сразу двух амурских тигрят выпускают на волю специалисты реабилитационного центра в Приморском крае. Расположение временного вольера и будущий ареал обитания краснокнижных хищников для их безопасности не называют. Известно лишь, что это Еврейский автономный округ.



Такого на Дальнем Востоке еще не случалось: после длительного курса реабилитации, ученые выпускают на волю сразу двоих тигрят.



"Эти животные абсолютно готовы к выпуску в дикую природу, они прошли большой курс реабилитации и самое главное – научились охотиться на кабанов на оленей", — рассказал о тигрятах руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.



Больше года, экологи внимательно следили за поведением гигантских кошек с помощью камер видеонаблюдения. Обе попали в центр реабилитации и реинтродукции при трагических обстоятельствах. Самку Лазовку в самый разгар зимы слабую и истощенную обнаружили у Приморского поселка в Лазовском районе. Тигренок Сайхан по всем признакам не должен был выжить: его нашли с тяжелейшими травмами головы, похоже, хищник пострадал от браконьеров.



"Ну мы операцию Сайхану делали, три месяца восстанавливался,

потом выправился и сейчас великолепно", — прокомментировал состояние своего подопечного директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Понкратов.



Сейчас тигрята выглядят упитанными, здоровыми и полными сил. Специалистам пришлось потратить не мало времени, чтобы обездвижить полосатых: уж больно проворными те оказались и каждый раз ускользали от выстрелов со снотворным.



Действие препаратов заканчивается через 40 минут. За это время нужно успеть провести полный комплекс исследований: взвесить, измерить температуру, взять образцы крови. Пока идут проверки, хищников поливают водой, так как медикаменты поднимают у животных температуру.

В самом начале курса реабилитации, ради эксперимента, ученые поселили тигрят в один вольер. Животные очень быстро подружились, стали вместе питаться и охотиться. Вместе же их и выпускают на волю.



"В этом году мы хотим выпустить тигров так, чтобы они остались вместе. Так называемый мягкий выпуск. Их поместят в вольер, где они в себя придут, обживутся", — пояснил директор Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.



Выпуск в тысяче километров от Приморья, в Еврейской автономии. Здесь есть где разгуляться не одному тигру, а целой семье.Несмотря на то, что тигрята были найдены в разных районах тайги, специалисты уверены, что рано осиротевшие Сайхан и Лазовка, найдут общий язык и станут отличной парой в дикой природе.



В временном вольере тигры проведут не меньше недели. Потом его незаметно откроют. Дальше, за парой полосатых хищников будут следить уже с помощью специальных ошейников, связанных с системами спутниковой навигации и сети фотоловушек.

