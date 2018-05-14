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14 мая 201808:50

Александр Овечкин: борьба еще не закончена

"Вашингтон Кэпиталз" выиграл и второй матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли у "Тампа-Бэй Лайтнинг" 6:2. Столичный клуб ведет в серии до четырех побед 2:0, сделав серьезную заявку на выход в главный финал. Тем более, что две следующие встречи соперники проведут в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что, несмотря на успешное для его команды развитие событий, борьба еще не закончена. "Это здорово, но еще не конец, – цитирует "Спорт-Экспресс" Овечкина. – На своем льду мы постараемся взять еще игры. У соперника сильные игроки, а нам нужно сыграть так же, чтобы не позволить ему ничего. Я говорил перед игрой, что мы все должны активизироваться. Мы сыграли напряженно, умно, и все выполняли свою работу".

Соперники продолжат выяснение отношений в Вашингтоне. Овечкин рассчитывает на горячую поддержку болельщиков в домашних встречах. "Не могу дождаться возвращения домой и третьей игры серии, которая состоится у нас дома. Уверен, болельщики будут нас невероятно поддерживать. "Вашингтон" очень долго ждал этого момента". Одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов считает, что "Кэпиталз" одинаково сильны и дома, и в гостях. "Я заметил, что мы стали больше вместе времени проводить в дороге, и это проявляется в игре. Но в целом нам не так важно, где играть, с кем играть. Это наш хоккей".

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